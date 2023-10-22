Katil İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı BM okulunu vurdu! Dehşete düşüren görüntüler...
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) bünyesindeki okula hava saldırısı düzenledi. Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü.
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarına devam ediyor. Sivil yerleşim yeri, hastane, cami, okul, kilise gibi birçok noktaya saldırı düzenleyen İsrail ordusu, yüzlerce Filistinlinin bombardımandan kaçıp sığındığı UNRWA bünyesindeki okulu vurdu.
Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı
Saldırıda çok sayıda Filistinli enkaz altında kaldı. Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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