Katil İsrail Gazze'de katliam yaptı
Katil İsrail'in aylardır Gazze'de yaptığı katliamda binlerce Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı, 20 bin 258 oldu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 201 Filistinlinin öldüğü, 368 kişinin ise yaralandığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısının 20 bin 258'e çıktığı, yaralananların ise 53 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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