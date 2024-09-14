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Dünya Katil İsrail Gazze'de katliam yapıyor! Okulu hedef aldı
Dünya

Katil İsrail Gazze'de katliam yapıyor! Okulu hedef aldı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 20:30:00 -
Katil İsrail Gazze'de katliam yapıyor! Okulu hedef aldı

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Zeytun Şehitleri Okuluna düzenlenen saldırıdaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Basal, saldırıda, 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti ancak yaralılarla ilgili sayı vermedi.

İsrail, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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