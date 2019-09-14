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Katil İsrail gazetecileri hedef alıyor

Gazze'de barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Cadallah, katil İsrail askerleri tarafından gösterilerin başladığı günden bu yana 4 defa vurdu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:35
Katil İsrail gazetecileri hedef alıyor

Foto muhabiri Ali Cadallah, İlk yarasını 22 Mart 2018'de İsrail askerlerinin ateşi sonucu aldı. Mermi parçasının sağ avuç içine isabet etmesiyle sağ elini tam olarak kullanamaz hale geldi.

Cadallah, 25 Mayıs 2018'de İsrail askerlerince atılan bir gaz kapsülünün giydiği basın yeleğini delerek göğsüne isabet etmesiyle ikinci defa yaralandı. Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra 22 Haziran 2018'de yine İsrail askerlerinin açtığı ateşte sol eline isabet eden mermi parçası ile üçüncü defa yaralandı.

Foto muhabiri Cadallah, 30 Ağustos'ta Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip ettiği sırada İsrail askerlerinin kullandığı kauçuk kaplı merminin alnına isabet etmesi sonucu dördüncü kez yaralandı.

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''FOTOĞRAF ÇEKNEYE BAŞLAYINCA VURDULAR''

O günü anlatan Cadallah, foto muhabiri olduğunu gösteren tüm teçhizatını yanına alarak 30 Ağustos'ta her zamanki gibi AA ekibiyle Gazze'nin doğu sınırında gösterilerin gerçekleştirildiği bölgeye gittiğini söyledi.

Bölgeye ulaşmasından kısa süre sonra yaralandığını kaydeden 29 yaşındaki Cadallah, şöyle devam etti:

"Göstericilerin toplandığı bölgeye ulaştıktan ve gösteri etkinlikleriyle ilgili bazı fotoğraflar çektikten birkaç dakika sonra başıma bir maden parçasının güçlü bir şekilde çarptığını hissettim, o anda hiçbir şey göremez hale geldim ve yere düştüm. Çok şiddetli ağrı hissettim. Alnımdan kanlar akıyordu. Şehit olduğumu zanneden arkadaşlarım beni taşımaya başladıktan sonra hemen bilincimi kaybettim."

Cadallah, daha sonra uyandığında kendisinin gösteri meydanındaki sahra hastanesine götürülerek orada ilk yardım müdahalesinde bulunulduğunu, oradan da ambulansla Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi'ne götürüldüğünü ve burada yarasına 12 dikiş atıldığını öğrendiğini belirtti.

Olayın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen başında ve vücudunda şiddetli ağrı hissettiğini, sürekli başının döndüğünü, iştahını kaybettiğini ve şiddetli ağrı nedeniyle yeterli uyku uyuyamadığını ifade eden Cadallah, yarası iyileştikten sonra, alnının ortasında beliren büyük yara izini gizlemek için estetik bir ameliyata ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

''İSRAİL SUÇLARINI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR''

Cadallah, İsrail'in kendisini ve gazetecileri hedef almasındaki amacının işlediği suçların tüm dünya tarafından görülmesini engellemeye çalışmak olduğunu dile getirdi.

Cadallah ayrıca, uluslararası ve bölgesel kurumları gazetecilerin haklarını savunmaya, İsrail'i Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerinden sorumlu tutmaya ve gazetecileri İsrail'den korumaya çağırdı.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi Müdürü Selamet Maruf daha önce yaptığı açıklamada, Mart 2018'den bu yana İsrail'in saldırılarında 2 gazetecinin yaşamını yitirdiğini 360 gazetecinin de yaralandığını belirtmişti.

İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını belirten Maruf, İsrail'in yaraladığı tüm gazetecilerin basın yeleği giymelerine ve gösterilerden uzakta çalışmalarına rağmen hedef alındığına dikkati çekmişti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:35
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