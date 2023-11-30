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Gündem Katil İsrail gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu'yu bacağından vurdu!
Gündem

Katil İsrail gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu'yu bacağından vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 22:18:00 - 2023-11-30 22:25:30
Katil İsrail gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu'yu bacağından vurdu!

Siyonist İsrail askerleri Gazze'de bir gazeteciyi bacağından yaraladı.

Ateşkesle başlayan insani arada da katliamını ve saldırılarını sürdüren siyonistler, bugüne kadar 20 bini aşkın sivili şehit etti.

Bölgeden gelen son habere göre siyonist askerleri, Gazze'de bir gazeteciyi yaraladı.

Han Yunus’un doğusunda Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneyine doğru gelen yerinden edilmiş Filistinlilerin görüntüsünü çeken gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu, siyonistlerin saldırısında bacağından vuruldu.

Gazetecinin her iki bacağından da kurşunla vurulduğu öğrenildi.

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