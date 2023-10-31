Katil İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıyı doğruladı!
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, en az 400 Filistinlinin şehit edildiği mülteci kampı saldırısını doğruladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurduğunu doğruladı.
Hagari, saldırıda Hamas’ın üst düzey isimlerinden İbrahim Biari’nin hedef alındığını ve öldürüldüğünü açıklayarak, Biari’yi tüm kuzey Gazze'deki çatışmaları denetleyen komutan olarak nitelendirdi.
Katillerin sözcüsü Hagari, saldırı sırasında Cibaliye Mülteci Kampı'nın altındaki tünellerin çökmesi nedeniyle bölgedeki çok sayıda binanın yıkıldığını belirtti.
İsrail’in Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 50 kişi hayatını kaybetti.
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