Katil İsrail Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırdı!
7 Ekim'den bu yana sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerini hedef alan siyonist İsrail, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nı vurdu.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da sivillerin sığındığı mülteci kampı bombalandı.
Tulkarem kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı’na insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıda 6 Filistinli şehit oldu.
Çok sayıda yaralı var!
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkarem kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı’nı İHA ile hedef aldığı bildirildi. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Hayatını kaybedenlerin ve ağır yaralanan bir kişinin Şehit Dr. Thabet Thabet Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.
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