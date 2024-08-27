  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ruslardan ders niteliğinde Türkiye kararı! 'Siz zam yaparsanız biz de böyle yaparız' dediler

TOKİ Sosyal Konut başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihi şartları belli oldu!

Çinlilerden şaşırtan Türkiye kararı! Fabrika kurulacak şehirden bir anda vazgeçtiler, yeni kararları olay oldu

Katil İsrail suyu "savaş silahı" olarak kullanıyor

Hükümetten petrol aramak için izin istediler! O ilimizde petrol olduğunu düşünüyorlar

Mauro Icardi yeni arabası olay oldu! Fenerbahçe taraftarından ilginç hamle

Sömürgeci ABD, İngiltere ve Fransa şokta! Türkiye'den Bayraktar TB2 alacaklar

Baykar'a rakip geliyor! 'Çalışmalarda sona geldik' diyerek duyurdular

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mescid-i Aksa çıkışı: Kırmızı çizgimiz

Peygamberler şehrinde kaçak elektrik kullanım oranı 'yok artık' dedirtti! Allah size hidayet versin
Dünya Katil İsrail, Batı Şeria'da katliam yaptı! Şehitler var!
Dünya

Katil İsrail, Batı Şeria'da katliam yaptı! Şehitler var!

Yeniakit Publisher
2024-08-27 00:13:00 -
Katil İsrail, Batı Şeria'da katliam yaptı! Şehitler var!

Katil İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 5 kişinin naaşı bölgedeki hastaneye getirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Tulkerim'de 4 güçlü patlama yaşandığını bildirdi.

İsrail ordu sözcülüğü ise Nur Şems Mülteci Kampı'nda "operasyon odası" olduğunu ileri sürdüğü bir noktayı vurduğunu açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den itibaren İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin, Tubas gibi kentlerdeki mülteci kampları Filistinli silahlı direniş gruplarının varlığıyla tanınıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da 7 Ekim'den sonra düzenlediği 60 kadar hava saldırısının "işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı" olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

Kassam Tugayları karşı atakta! İsrail ordusunda ölü ve yaralılar var
Kassam Tugayları karşı atakta! İsrail ordusunda ölü ve yaralılar var

Gündem

Kassam Tugayları karşı atakta! İsrail ordusunda ölü ve yaralılar var

Siyonist İsrail'den alçak plan! Gazze ile ilgili bunu düşünüyorlar
Siyonist İsrail'den alçak plan! Gazze ile ilgili bunu düşünüyorlar

Medya

Siyonist İsrail'den alçak plan! Gazze ile ilgili bunu düşünüyorlar

Al birini, vur birine! Kamala Harris, İsrail konusunda Biden'ın yolundan gidecek
Al birini, vur birine! Kamala Harris, İsrail konusunda Biden'ın yolundan gidecek

Medya

Al birini, vur birine! Kamala Harris, İsrail konusunda Biden'ın yolundan gidecek

Gazze’de çocuk soykırımı... İşte İsrail vahşetinin ardındaki gerçekler
Gazze’de çocuk soykırımı... İşte İsrail vahşetinin ardındaki gerçekler

Medya

Gazze’de çocuk soykırımı... İşte İsrail vahşetinin ardındaki gerçekler

ABD, İsrail, Çin ve Rusya'ya bir şok daha! Türkiye'den müthiş icat
ABD, İsrail, Çin ve Rusya'ya bir şok daha! Türkiye'den müthiş icat

Teknoloji

ABD, İsrail, Çin ve Rusya'ya bir şok daha! Türkiye'den müthiş icat

Kan dökülür! İsrailli bakandan bir skandal daha: Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istiyor!
Kan dökülür! İsrailli bakandan bir skandal daha: Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istiyor!

Dünya

Kan dökülür! İsrailli bakandan bir skandal daha: Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istiyor!

Katil İsrail suyu "savaş silahı" olarak kullanıyor
Katil İsrail suyu "savaş silahı" olarak kullanıyor

Dünya

Katil İsrail suyu "savaş silahı" olarak kullanıyor

Katil İsrail'den TRT ekibine bombalı saldırı
Katil İsrail'den TRT ekibine bombalı saldırı

Gündem

Katil İsrail'den TRT ekibine bombalı saldırı

Türkiye'nin doğalgazına çökme planı! İsrail ve ABD'nin gizli hedefi ortaya çıktı: Orayı Ankara'dan koparmak istiyorlar
Türkiye'nin doğalgazına çökme planı! İsrail ve ABD'nin gizli hedefi ortaya çıktı: Orayı Ankara'dan koparmak istiyorlar

Gündem

Türkiye'nin doğalgazına çökme planı! İsrail ve ABD'nin gizli hedefi ortaya çıktı: Orayı Ankara'dan koparmak istiyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23