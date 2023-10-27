Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...

Siyonist işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek eyleminde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri ağır olmak üzere 7 Filistinli yaralandı.

AA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın başta Ramallah olmak üzere birçok kentinde, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun bombardımanı altında bulunan 3 bin 38'i çocuk, 7 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'ne destek için gösteri düzenlendi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu El Halil'de biri ağır olmak üzere beş kişi, Beytullahim'de de iki kişi yaralandı.

Plastik ve gerçek mermi kullandılar!

Batı Şeria'nın Nablus, El Halil, Ramallah ve Tulkerim şehirlerinde düzenlenen gösterilerde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Beytullahim'de onlarca kişinin katıldığı gösteriye İsrail askerleri müdahale etti. İsrail askerleri göstericilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermiler kullandı. Filistinliler ise İsrail askerlerine taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi