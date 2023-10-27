  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…
Gündem Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...
Gündem

Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...

Yeniakit Publisher
2023-10-27 18:33:00 - 2023-10-27 19:07:30
Katil İsrail Batı Şeria'da göstericilere ateş açtı! Yaralılar var...

Batı Şeria'da Gazze'ye destek eylemine katılan sivillere katil İsrail askerleri tarafından ateş açıldı.

Siyonist işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek eyleminde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri ağır olmak üzere 7 Filistinli yaralandı.

AA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın başta Ramallah olmak üzere birçok kentinde, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun bombardımanı altında bulunan 3 bin 38'i çocuk, 7 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'ne destek için gösteri düzenlendi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu El Halil'de biri ağır olmak üzere beş kişi, Beytullahim'de de iki kişi yaralandı.

Plastik ve gerçek mermi kullandılar!

Batı Şeria'nın Nablus, El Halil, Ramallah ve Tulkerim şehirlerinde düzenlenen gösterilerde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Beytullahim'de onlarca kişinin katıldığı gösteriye İsrail askerleri müdahale etti. İsrail askerleri göstericilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermiler kullandı. Filistinliler ise İsrail askerlerine taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi

İsrailli general tek tek anlattı! İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
İsrailli general tek tek anlattı! İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrailli general tek tek anlattı! İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

Yüzbinlerce insan ölmek üzere! Bugüne kadar Gazze'ye sadece 84 yardım tırı giriş yapabildi!
Yüzbinlerce insan ölmek üzere! Bugüne kadar Gazze'ye sadece 84 yardım tırı giriş yapabildi!

Gündem

Yüzbinlerce insan ölmek üzere! Bugüne kadar Gazze'ye sadece 84 yardım tırı giriş yapabildi!

Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'
Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'

Dünya

Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi
İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Dünya

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

24 saatte Gazze'ye 250'den fazla saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, öldü
24 saatte Gazze'ye 250'den fazla saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, öldü

Aktüel

24 saatte Gazze'ye 250'den fazla saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osman AYDIN

BU KATIL SURULERINI DURDURACAK BIR BABAYIĞIT ISLAM ULKESI YOKMU DAHA KAC 3000 BIN COCUK OLECEK DE MUDAHALE EDILECRK ADAMLAR DUNYAYA MEYDAN OKUYOR BIZI DURDURACAK GUÇ YOK DIYOR AMA ENTERASAN SIREN LER CALININCA KACACAK DELIK ARIYORLAR SEFERBERLIKSE SEFERBER OLALALIM BU MAZLUM HSLKIN YANINDA OLALIM OLECEKSEK BIRLIKTE OLELIM OE BEDAVA OLMEK YOK YANIMIZDA EN AZ 10 ISRAIL ASKERI CEHENNEME GONDERELIM BIZLER EMEKLIGIZ ZATEN ZOR GECINIYORUZ
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23