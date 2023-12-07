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Gündem Katil İsrail Batı Şeria’da cinayet işlemeye devam ediyor
Gündem

Katil İsrail Batı Şeria’da cinayet işlemeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-12-07 06:32:00 -
Katil İsrail Batı Şeria’da cinayet işlemeye devam ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir baskın düzenledi. Baskında biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli katledildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Tubas kentinin güneyinde yer alan el-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine baskın düzenledi.

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda Tamun beldesinde 16 yaşındaki Abdurrahman İmad Beni Avde ile el-Faria Mülteci Kampı'nda 18 yaşındaki Muaz İbrahim Zehran İsrail güçlerince öldürüldü.

Baskınlarda 3 kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin el-Faria Mülteci Kampı'na baskını sırasında, kamp girişi yakınlarında çıkan çatışmalar nedeniyle ağır silah ve patlama sesleri duyuldu.

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