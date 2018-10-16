THY- Euroleague
0553 313 94 23

Katil İsrail askerleri Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı

Eli kanlı İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında 5 Filistinliyi yaraladı.

16 Ekim 2018 Salı 21:48
Katil İsrail askerleri Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı

Abluka altındaki Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Deyr el-Belah'ın doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilerde 5 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Yaralıların tamamının vücutlarının alt bölgelerinden vurulduğu aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 21:48
  1. israil
  2. filistin
  3. gazze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Damak kaşınmasına ne iyi gelir?
    1. Damak kaşınmasına ne iyi gelir?
    2. CHP Aydın Milletvekili Bülent..
    3. Evi kundaklandı! Ev sahibi öyle..
    4. Meclis'te resmen kabul edildi! Türk..
    5. CHP milletvekili Çakıözer'den casus..
    6. Elmas, sonradan girdi 'kızardı'
    7. Katil İsrail askerleri Gazze sınırında..
    8. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan..
    9. Suudi Konsolos'un konutunda esrarengiz..
    10. Ertuğrul Sağlam: Bu ligde her takımı..
    11. Amerika'dan İran’a yeni yaptırım kararı
    12. AK Parti'den flaş 'İş Bankası'..
    13. Gerilim tırmanacak! ABD yeni yaptırım..
    14. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet..
    15. İşte en riskli gıdalar
    16. "Avrupa'nın DEAŞ'ı Türkiye..
    17. Varis kadınlarda daha sık görülüyor
    18. Feci kaza! Kamyonla duvar arasına..
    19. Mide sarkması neden olur? Nasıl tedavi..
    20. Diş eti neden şişer?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?