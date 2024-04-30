Katil İsrail askerleri bir Türk'ü şehit etti!
Katil İsrail askerleri, kendilerine bıçaklı saldırıda bulunduğunu iddia ettikleri 30'lu yaşlarda ''Hasan'' isimli bir Türk'ü şehit etti.
İsrail basınında yer alan habere göre; İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulunan Türk vatandaşı, İsrail güvenlik güçleri tarafından katledildi. Yaralı polisin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Türk vatandaşının, dün, Ürdün üzerinden Kudüs'e geçtiği ifade edilirken, yaşanan olay sonrası Mescid-i Aksa kapatıldı.
Söz konusu şahsın adının Hasan ve 30'lu yaşlarda olduğu kaydedildi.
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