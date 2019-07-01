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Katil İsrail açılışı yaptı! ABD’li yetkililer de oradaydı

Terör Devleti İsrail Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışını gerçekleştirdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:17
Katil İsrail açılışı yaptı! ABD’li yetkililer de oradaydı

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışına katıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak (Ağlama) Duvarı'na çıkan bir tünelin açılışının yapıldığı belirtildi.

Haberde, yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen açılış törenine ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakanın katıldığı kaydedildi.

Törende bir konuşma yapan Friedman, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu iddia ederek “Bu tünelin açılışı, Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olduğunu ilan etmesi kararını eleştiren herkese en güzel cevaptır” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, İsrail'in Barış Şimdi (Peace Now) insan hakları örgütüne bağlı aktivistlerin de açılış töreninin düzenlendiği alanın yakınında töreni protesto ettiği aktarıldı.

Tünel, Shalem projesinin bir parçası

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere, Yahudilerce Davud'un Şehri olarak nitelendirilen Silvan mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören “Shalem” projesinin bir parçası.

Filistinliler ise Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

Üst düzey Amerikalı yetkililerin Silvan'daki törene katılma kararı ise Amerikan yönetimi tarafından İsrail'in Doğu Kudüs'teki egemenliğini tanımak için atılan bir başka adım olarak değerlendiriliyor.

Burak (ağlama) duvarı

Müslümanlara göre Mescid-i Aksa'nın batısında yer alan Burak Duvarı, Hazreti Muhammed'in İsra ve Mirac gecesi "Burak" adlı bineğini bağladığı yer olarak kabul ediliyor.

Burak Duvarı'nı "Ağlama Duvarı" olarak isimlendiren Yahudiler ise buranın sözde yıkılan ve Mescid-i Aksa'nın üzerinde bulunduğu alana yeniden inşa edilmesi gerektiği söylenen Süleyman Mabedi'nin tek kalıntısı olduğunu öne sürüyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

UNESCO Dışişleri Komisyonu, 13 Ekim 2016'da Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına ilişkin tasarıyı oylamış ve tasarı, 6'ya karşılık 24 oyla kabul edilmişti.

İsrail'in tepkiyle karşıladığı karar için Fransa çekimser oy kullanırken, ABD, Almanya ve İngiltere "hayır" oyu kullanan ülkeler arasında yer almıştı. Karar daha sonra UNESCO Yürütme Kurulu tarafından da onaylanmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:17
  1. ABD
  2. Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt
  3. İsrail Büyükelçisi David Friedman
  4. Filistin resmi haber ajansı WAFA
  5. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman
  6. Mescid-i Aksa
  7. Barış Şimdi (Peace Now)
  8. Doğu Kudüs
  9. UNESCO Dışişleri Komisyonu

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