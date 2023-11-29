Katil İsrail 2 çocuğu şehit etti! O anlar kamerada...

İşgal altındaki Batı Şeria'da siyonist askerler ateşkesin sürdüğü günlerde de katliama devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin baskın gerçekleştirdiği Batı Şeria'nın Cenin kentinde 9 yaşındaki bir çocuğu başından, 15 yaşındaki bir çocuğu ise göğsünden vurarak öldürdüğü bildirildi.

Yerel kaynaklar ise İsrail ordusunun Damj Mahallesi sakinlerini silah zoruyla evlerini terk etmeye zorladığını ve mahalledeki sokakları tahrip ettiğini, bir evi ise dronla hedef aldığını aktardı.

Cinayet kamerada!

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 9 yaşındaki Filistinli çocuğun vurularak yere düştüğü görüldü. Filistinli çocuğun arkadaşı tarafından yakındaki bir arabanın önüne taşındığı anlar da kameraya yansıdı. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde de diğer çocuğun vurularak yere düştüğü anlar yer aldı.

Filistinli Tutuklular Topluluğu'nun (PPS) açıklamasına göre katiller öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

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