  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de en çok iş bulunabilen şehir belli oldu! Bu 4 ilde ise iş bulmaksa çok zor

Her şeyiniz gidebilir! Milyonlarca kişinin hesabı silinecek!

Pazara gittiler 45 dakikada tüm servetleri yok oldu!

Haluk Özdil'den dehşete düşüren çıkış: İsrail, Kudüs'ten sonra Türkiye'nin o ilini istiyor! Orası onlar için Kudüs kadar önemli

Osman Gökçek, Mansur Yavaş’ı ve CHP belediyeciliğini yerden yere vurdu! Kapanışı ise Mahmut Tanal’a yaptı

Davutoğlu'nun savunduğu baroya bakın bir de 2 nolu baroya bakın

Bu şartları sağlamanız gerekiyor...İşsizlik maaşına böyle başvurabilirsiniz

İstanbul'u kuvvetli sağanak ve fırtına vurdu! Valilik açıkladı Can kaybı var!

Yunanistan'ı çıldırtan gelişme: Türkiye Milli Muharip Uçak için o ülkeyle gizlice anlaştı

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon müjdesi!
Gündem Katil İsrail 2 çocuğu şehit etti! O anlar kamerada...
Gündem

Katil İsrail 2 çocuğu şehit etti! O anlar kamerada...

Yeniakit Publisher
2023-11-29 19:24:00 - 2023-11-29 19:29:00

İşgalci İsrail Batı Şeria'da 2 çocuğu daha şehit etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da siyonist askerler ateşkesin sürdüğü günlerde de katliama devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin baskın gerçekleştirdiği Batı Şeria'nın Cenin kentinde 9 yaşındaki bir çocuğu başından, 15 yaşındaki bir çocuğu ise göğsünden vurarak öldürdüğü bildirildi.

Yerel kaynaklar ise İsrail ordusunun Damj Mahallesi sakinlerini silah zoruyla evlerini terk etmeye zorladığını ve mahalledeki sokakları tahrip ettiğini, bir evi ise dronla hedef aldığını aktardı.

Cinayet kamerada!

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 9 yaşındaki Filistinli çocuğun vurularak yere düştüğü görüldü. Filistinli çocuğun arkadaşı tarafından yakındaki bir arabanın önüne taşındığı anlar da kameraya yansıdı. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde de diğer çocuğun vurularak yere düştüğü anlar yer aldı.

Filistinli Tutuklular Topluluğu'nun (PPS) açıklamasına göre katiller öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 35 Filistinliyi gözaltına aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Batı Şeria'da terör saldırısı! 3 şehit
Batı Şeria'da terör saldırısı! 3 şehit

Gündem

Batı Şeria'da terör saldırısı! 3 şehit

Batı Şeria’da zulüm Gazze’de katliam hapishanelerde işkence İsrailli Bakan Ben-Gvir işkence yaptıklarını itiraf etti
Batı Şeria’da zulüm Gazze’de katliam hapishanelerde işkence İsrailli Bakan Ben-Gvir işkence yaptıklarını itiraf etti

Gündem

Batı Şeria’da zulüm Gazze’de katliam hapishanelerde işkence İsrailli Bakan Ben-Gvir işkence yaptıklarını itiraf etti

Biri ateşkes mi dedi? İsrail Batı Şeria'da 14 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü!
Biri ateşkes mi dedi? İsrail Batı Şeria'da 14 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü!

Dünya

Biri ateşkes mi dedi? İsrail Batı Şeria'da 14 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü!

Terörist İsrail yenilgisinin acısını Batı Şeria'dan çıkarıyor: Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşatıldı!
Terörist İsrail yenilgisinin acısını Batı Şeria'dan çıkarıyor: Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşatıldı!

Dünya

Terörist İsrail yenilgisinin acısını Batı Şeria'dan çıkarıyor: Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşatıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23