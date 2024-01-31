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Gündem Katil İsrail 100 Filistinlinin cenazesini teslim etti! Kimisi yarım kimisi parçalar halinde...
Gündem

Katil İsrail 100 Filistinlinin cenazesini teslim etti! Kimisi yarım kimisi parçalar halinde...

Yeniakit Publisher
2024-01-31 16:57:00 - 2024-01-31 17:04:18
Katil İsrail 100 Filistinlinin cenazesini teslim etti! Kimisi yarım kimisi parçalar halinde...

Katil İsrail ordusunun teslim ettiği 100 Filistinlinin cenazesi, Refah kentinde açılan toplu mezara defnedildi.

Filistinli yerel kaynaklara göre siyonist İsrail askerleri, ellerinde tuttukları yaklaşık 100 Filistinlinin cenazesini dün Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Şalom Sınır Kapısı’ndan Filistinli yetkililere teslim etti.

Korkunç haldeler!

Soğutuculu kamyonla Refah kentine getirilen cenazeler, mavi plastik poşetlere sarılarak yeni kazılan toplu mezara defnedildi. Sağlık yetkilileri cenazelerden bazılarının İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde tahrip ettiği mezarlardan çıkardığı cenazeler olduğunu, bir kısmının tam, bir kısmının yarım, bir kısmının ise parçalar halinde olduğunu belirtti.

Yetkililer defin işleminden önce cenaze fotoğraflarının çekildiğini ve yaralarının belgelendiğini aktardı. Doktor Abu Taha, "Nerede yaralandıklarını ve hatta isimlerini bile bilmiyoruz. İnşallah savaş bittikten sonra DNA ve diğer testler yapılacak, ancak şu anda ölenlerin kimliklerini tespit etmek için gereken testleri yapmak çok zor" ifadelerini kullandı.

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