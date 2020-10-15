Katil eşekarısı, araştırmacıların elinden kaçtı

Araştırmacılar, yuvasını bulup yok etme umudu ile GPS cihazı taktıkları ikinci bir Asya "katil eşekarısının" daha izini kaybetti.

Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı'ndaki (WSDA) bilim insanları geçtiğimiz hafta canlı bir eşek arısı yakalamış ve vücuduna takip cihazı bağlamak için diş ipi kullanmıştı. Ancak daha sonra, arının yoğun bir ormanlık alana uçup radarlarından çıkmasından sonra araştırmacılar böcekle irtibatlarını kaybetti.

WSDA'nın idari böcekbilimcisi Sven Spichiger "Uçuşun ilk yönünü anladık" ifadesini kullandı.

Ancak bu arı çok daha enerjikti.

Tarım Bakanlığı, geçtiğimiz sene ABD'nin Kanada sınırı yakınlarında ilk defa görülmelerinden sonra bu yıl eyalette, Kuzey Amerika'ya özgü olmayan toplam 18 adet Asya dev eşekarısına rastlandığını belirtti.

Birkaç hafta içinde ikinci defa böceklerden biri araştırmacıların elinden kaçtı.

Independent'in haberine göre; yetkililer, bu ay yuvasına kadar takip edebilmek amacı ile bir eşekarısına daha radyo vericisi yapıştırmaya çalıştıklarını ancak yapıştırıcının yeterince hızlı kurumadığı söylemişti. Radyo vericisi düştüğü için eşekarısı uçamamıştı.

5 santim boyuyla dünyadaki en büyüğü olan Asya dev eşekarısı, bütün bir balarısı kovanını öldürebilen istilacı bir tür ve iğnesi insanlara çok acı veriyor.

Amerika'nın kuzeybatısındaki çiftçiler, frambuaz ve yabanmersini de dahil birçok mahsulün yaymasını sağlamak için bu balarılarına ihtiyaç duyuyor. Lakaplarına rağmen, Asya'da eşekarılarının bir yılda öldürdüğü insan sayısı en fazla iki haneli sayılara ulaşıyor ve uzmanlar bu sayının muhtemelen çok daha az olduğunu belirtiyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD'de genellikle görülen eşekarıları, yabanarıları ve balarılarının yılda ortalama 62 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.

Spichiger, "katil" eşekarılarından gelen asıl tehdidin, balarısı kovanlarına yaptıkları yıkıcı saldırılar olduğunu ifade ederek bu kovanlara saldırdıkları zamanın yaklaştığını söyledi ve buna "katliam safhası" ismini verdi.