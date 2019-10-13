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Katil Esed'in haber ajansı duyurdu: Esed rejimi kuzeye doğru harekete geçti

Esed rejimine bağlı devlet televizyonu, Esed birliklerinin kuzeye doğru hareket etmeye başladığını açıkladı.

13 Ekim 2019 Pazar 20:55
Katil Esed'in haber ajansı duyurdu: Esed rejimi kuzeye doğru harekete geçti

Katil Esed'e bağlı haber ajansı SANA, "Esed rejiminin, 'Türk saldırısına karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı" duyurusunda bulundu.

Ajansın haberine göre birlikler, TSK ile müttefik güçlerinin harekata devam ettiği ülkenin kuzeyine hareket etmeye başladı.

Daha önce Esed yönetimine yakın El Mayadin televizyonu, kendi kaynaklarına dayanarak Suriye ordusunun 48 saat içinde Menbiç ve Kobani’ye gireceğini ileri sürmüştü.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 20:55
  1. Esed rejimi
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn3 dk önce
    kaşıntısı varmış 
  • hsnhsn4 dk önce
    ordu bir an önce mümbit ve ayn el arab a girmeli yoksacçok geç olacak.
  • hsnhsn9 dk önce
    yine bir amerka oyunu
  • fetösavarfetösavar12 dk önce
    valla gelseler de şama kadar gidiversek.... kıbrıs kötü bir örnek. alacaksan tamamını alıp kendine bağlayacaksın. 
  • misafirmisafir13 dk önce
    Tabutlarıyla beraber geliyorlardır.
  • Ali BULUT Ali BULUT 15 dk önce
    Gelin gelin sizide gömelim
  • HadraHadra16 dk önce
    BU ve Babası Melunlar SURİYEM;İZİ ve Kardeşlerimizi bu hale getiren lanetler değil midir? 
  • tuncaytuncay19 dk önce
    Allah tuzaklarini kendi başınıza çevirsin inşaallah amin
  • cevdetcevdet21 dk önce
    ulan suriyenin ordusu mu var...

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