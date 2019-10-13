Katil Esed'in haber ajansı duyurdu: Esed rejimi kuzeye doğru harekete geçti
Esed rejimine bağlı devlet televizyonu, Esed birliklerinin kuzeye doğru hareket etmeye başladığını açıkladı.13 Ekim 2019 Pazar 20:55
Katil Esed'e bağlı haber ajansı SANA, "Esed rejiminin, 'Türk saldırısına karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı" duyurusunda bulundu.
Ajansın haberine göre birlikler, TSK ile müttefik güçlerinin harekata devam ettiği ülkenin kuzeyine hareket etmeye başladı.
Daha önce Esed yönetimine yakın El Mayadin televizyonu, kendi kaynaklarına dayanarak Suriye ordusunun 48 saat içinde Menbiç ve Kobani’ye gireceğini ileri sürmüştü.
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