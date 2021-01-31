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Dünya Katil Esed'e şok! Toplu firar ettiler
Dünya

Katil Esed'e şok! Toplu firar ettiler

Suriye'de katil Esed rejimi ordusuna bağlı 40 asker firar ederek muhaliflere teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 12:38:00 -
Katil Esed'e şok! Toplu firar ettiler

Ülkenin çeşitli bölgelerinde görev yapan rejim askerleri bulundukları görev yerlerinden firar ederek İdlib'e geldi. İdlib kentinde askeri muhaliflere teslim olan rejim unsurları, kendi istekleriyle silah bıraktı.

Firar eden askerlerin ailelerinin güvenliği için askerler ve rütbeleri hakkında bilgi paylaşılmadı. Askeri muhaliflerin, Esed rejimi ordusunu terk etmek ve yurt dışına çıkmak isteyen askerlere kolaylık sağladığı biliniyor.

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