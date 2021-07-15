Katil Esed’den kalleş saldırı! Acı haber geldi
Esad rejiminin İdlib kırsalına düzenlediği kalleş saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti. Sivil savunma yetkilileri, ölüler arasında 3 çocuğunu bulunduğunu aktardı.
Suriye'deki eli kanlı Beşşar Esed rejimi İdlib'in farklı bölgelerine topçu saldırısı düzenledi.
9 sivil öldü
Kalleş saldırılarda 6'sı Al-Foua'da, 3'ü İblib'de toplam 9 sivilin hayatını kaybederken, 12 sivil yaralandı.
Sivil savunma yetkilileri, ölüler arasında 3 çocuğunu bulunduğunu aktardı.
Saldırılar nedeniyle birçok ev ve araç da kullanılmaz hale geldi.