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Dünya Katil Esed’den kalleş saldırı! Acı haber geldi
Dünya

Katil Esed’den kalleş saldırı! Acı haber geldi

Esad rejiminin İdlib kırsalına düzenlediği kalleş saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti. Sivil savunma yetkilileri, ölüler arasında 3 çocuğunu bulunduğunu aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 19:05:00 -
Katil Esed’den kalleş saldırı! Acı haber geldi

Suriye'deki eli kanlı Beşşar Esed rejimi İdlib'in farklı bölgelerine topçu saldırısı düzenledi. 

9 sivil öldü

Kalleş saldırılarda 6'sı Al-Foua'da, 3'ü İblib'de toplam 9 sivilin hayatını kaybederken, 12 sivil yaralandı.

Sivil savunma yetkilileri, ölüler arasında 3 çocuğunu bulunduğunu aktardı.

Saldırılar nedeniyle birçok ev ve araç da kullanılmaz hale geldi.

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