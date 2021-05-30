Katil Esed rejiminden skandal Türkiye açıklaması

Suriye'de gerçekleştirilen ve meşruiyeti tartışılan bir seçim ile yeniden seçilen katil Esed kanadından Türkiye'ye yönelik skandal bir itham geldi. Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar el Caferi, Türkiye'yi işgalcilikle suçladı.

Caferi, Türkiye'nin Golan'dan 4 kat büyük bir toprak parçasını işgal altında tuttuğunu iddia etti. Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna konuşan Caferi, Türkiye ile görüştüklerini ancak bu görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ileri sürdü.

"Türkiye Golan'dan 4 kat daha büyük Suriye toprağını işgal etti" diyerek Türkiye'ye iftira atan Caferi, "Suriye ile Türkiye arasında güvenlik görüşmeleri oldu, ancak neticesiz kaldı" ifadelerini kullandı.