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Gündem Katil Esed rejiminden skandal Türkiye açıklaması
Gündem

Katil Esed rejiminden skandal Türkiye açıklaması

Suriye'de şaibeli bir seçimle yeniden göreve gelen katil Esed'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar el Caferi, Türkiye'yi işgalci olmakla itham ederek skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 18:31:00 - 2021-05-30 19:38:29
Katil Esed rejiminden skandal Türkiye açıklaması

Suriye'de gerçekleştirilen ve meşruiyeti tartışılan bir seçim ile yeniden seçilen katil Esed kanadından Türkiye'ye yönelik skandal bir itham geldi. Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar el Caferi, Türkiye'yi işgalcilikle suçladı.

Caferi, Türkiye'nin Golan'dan 4 kat büyük bir toprak parçasını işgal altında tuttuğunu iddia etti. Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna konuşan Caferi, Türkiye ile görüştüklerini ancak bu görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ileri sürdü.

"Türkiye Golan'dan 4 kat daha büyük Suriye toprağını işgal etti" diyerek Türkiye'ye iftira atan Caferi, "Suriye ile Türkiye arasında güvenlik görüşmeleri oldu, ancak neticesiz kaldı" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Çok mu incindin akit!?!

Onlar İran ağzıyla konuşuyor! İran her seferinde ırak ve Suriye'deki köpekleriyle Türkiye nin ağzının payını veriyor! Biraz onurumuz olsa bu yapılanı onlara yuttururduk.
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Vahap Kalyoncu

Adam olsanız golan tepelerinde suyunuzu bile işgal eden israile de iki laf etsenize ya.
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