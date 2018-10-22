0553 313 94 23

Katil Esed rejimi Bab'da sivilleri hedef aldı

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçesinde Esed rejimi sivillere ateş açtı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 20:40
Katil Esed rejimi Bab'da sivilleri hedef aldı

Katil Beşer Esed rejimi ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında Bab ilçesinin Tadif beldesinde çatışma çıktı. Rejim unsurlarının Tadif'e 2 kilometre uzaklıktaki Bab ilçesine uzun namlulu silahlarla yaptığı atışlarda 5 sivil yaralandı. Yaralılar Bab hastanesinde tedavi altına alındı.

Tadif beldesinde ÖSO ve Esed rejimi arasında çatışmalar sürüyor. Esed rejimi geçen ay bölgeye piyade unsurlarının yanı sıra çok sayıda tank, zırhlı araç, top ve füze bataryası ile ağır silah da sevk etmişti.

Rejim, askeri sevkiyatlar ile Bab ve Azez karşısında terör örgütü YPG/PKK ile ortak kontrol ettiği hattı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 20:40
  1. Ordu
  2. Esed rejimi
  3. bab

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray'da gölde kaybolan 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı
    1. Aksaray'da gölde kaybolan 3 kişinin..
    2. MHP'li Semih Yalçın: Kimse nezaket..
    3. Altınordu Eskişehir'i ezdi geçti
    4. Beşiktaş'tan önemli açıklama!
    5. Türkiye Musul'a yeniden Başkonsolosluk..
    6. Hawking’in akıllı tekerlekli..
    7. Miyom nedir?
    8. Süleyman'dan bronz madalya!
    9. Şehidin memleketi belirlendi
    10. Muğla'da ’Cesi’yi demir çubukla döven..
    11. Ahmet Ağaoğlu, Onur ve Pereira'ya..
    12. Kahreden haber! Irak'ın kuzeyinde bir..
    13. Wesley Sneijder: Terim ile tekrar..
    14. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
    15. Beyaz Saray'dan Kaşıkçı açıklaması
    16. Bakan Varank açıkladı: Hepsi tek tek..
    17. Vural'dan Fenerbahçe isyanı: Sağır..
    18. UEFA'dan Özkahya'ya görev
    19. Ali Koç'tan Phillip Cocu'ya şok..
    20. Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı:..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?