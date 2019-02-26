Katil Esed ile samimi fotoğraf ülkeyi karıştırdı! Gazete kapatıldı
İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Kanun gazetesi, katil Beşşar Esed'in Tahran ziyaretini eleştiren manşeti nedeniyle geçici olarak kapatıldı.26 Şubat 2019 Salı 22:12
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Tahran'daki Kültür ve Medya Mahkemesi, reformistlere yakınlığıyla bilinen Kanun gazetesine yarından itibaren geçici yayım yasağı getirdi.
Haberde, kapatma kararının gazetenin bugünkü manşetiyle ilgili olduğu belirtildi, ancak yasağın süresine ilişkin bilgi verilmedi.
Kanun gazetesi, Suriye rejimi lideri Esed'in dünkü Tahran ziyaretini İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve katil Esed'in kucaklaştığı fotoğrafla manşetten vererek "Davetsiz misafir" başlığını atmıştı.
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