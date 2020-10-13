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Gündem Katil Ermenistan’a tepkiler dinmiyor
Gündem

Katil Ermenistan’a tepkiler dinmiyor

Ermenistan’ın ateşkese rağmen sivilleri katletmesine tepkiler sürüyor... Azerbaycanlı Siyaset Bilimci Behruz Guliyev, uluslararası güçlerin yıllarca seslerini duymadığını söyledi. Azerbaycan AK Parti Lideri Tural Abbaslı da “Gence’nin intikamı alınacaktır” dedi. Uluslararası İstihbarat Uzmanı Faruk Memmedov ise, Rusya ve İran’ı hedef gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:01:00 -
Katil Ermenistan’a tepkiler dinmiyor

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Terör devleti Ermenistan’ın çocuk ve sivil katliamına tepkiler devam ediyor. Azerbaycan Ses Medya Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Siyaset Bilimci Behruz Guliyev, Ermenistan’ın ateşkese rağmen başta Gence olmak üzere sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırısına gazetemiz aracılığıyla tepki göstererek, şunları dile getirdi:

Ateşkesi bozdular

“Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, savaş başladığından beri büyük devletleri, uluslararası kurum ve kuruluşları aradı, ateşkesin imzalanması için yalvardı. İmzalandıktan sonra ise asla kurallarına uymadı. Erivan şimdiye kadar nasıl sürekli diğer anlaşmaları ihlal ettiyse, bu anlaşmanın şartlarını da ihlal etti, sivil halka karşı saldırılarda bulundu. Yıllarca bekledik ki, uluslararası kuruluşlar Ermenistan’a baskı uygulayarak işgal ettiği topraklardan çıkmasını sağlasın. Fakat bunu kimse yapmadı. Şimdi Azerbaycan’ın haklı mücadelesi bazılarının huzurunu kaçırıyor. Fakat şunu bilmeliler ki, bizim davamız haktır, biz hakkımız olanı istiyoruz. Herkes ülkenin Ali Baş Komutanı’nın etrafında kenetlenerek savaşıyor ve mücadeleye de devam edecek.”

Gence’nin öcü alınacak!

Azerbaycan AK Parti Genel Başkanı Tural Abbaslı da Ermenilerin ateşkesi toparlamak için istediğini, en başından bu yana hadisenin bu şekilde devam edeceğini bildiklerini söyledi. Ermenilerin asla barıştan yana olmadıklarını, vicdansız ve terörist olduklarını tüm dünyanın gördüğünü vurgulayan Abbaslı, şöyle devam etti: “Biz her defasında Ermenilerin barış yoluyla, müzakerelerle ikna olmayacaklarını dile getiriyorduk. Onlar toprakları geri vermek istemiyorlar, buna da hazır bile değiller. Sadece oyun oynuyorlar. Ama Gence’de sivil halka karşı gerçekleştirmiş oldukları iğrenç saldırı onların asıl niyetlerini, gerçek yüzlerini ortaya koymuş oldu. Ermeniler asla ve asla barış istemiyorlar ve onlar artık insan dışı bir varlık haline gelmişler. Artık sivil insanlar bu insan dışı varlıkların hedefine dönüşmüş durumda. Binalara, okullara, hastanelere roketlerle saldırıyor. Bu da onların terörist huylarının kanıtıdır. Gence’nin öcünü alacağız!”

Rusya ve İran çıbanbaşı

Uluslararası İstihbarat Uzmanı Faruk Memmedov ise, şunları ifade etti: “Sivillere yönelik ağır insanlık suçu, bir kere daha gösterdi ki, Ermenistan sırtını Rusya’ya dayamış işgalci bir devlettir. Masum insanlara yönelmiş her silahın arkasında Rusya vardır. Diğer terörü destekleyen devlet ise İran’dır. Rusya sorunları ortaya çıkaran, İran çözümünü engelleyen ülkedir. Dağlık Karabağ’daki çatışmaların devam edeceğini düşünüyorum. Sözde demokratik ülkeler, topraklarını kurtarmak için harekete geçen Azerbaycan’ın durdurulması için görüşmeler yapıyorlar. Çünkü Türkiye’nin Kıbrıs çıkarmasından sonra en büyük çıkarmayı Azerbaycan, Karabağ’da yapmıştır. Nedeni de bir Müslüman Türk devleti kendi inisiyatifi ile topraklarını savaşla kurtarmasının dünyanın diğer ülkelerine de örnek olacağı kaygısıdır.”


Yeni Akit Gazetesi
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