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Dünya Katil devletin saldırısında 20 Filistinli şehit oldu
Dünya

Katil devletin saldırısında 20 Filistinli şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu ve yaralı sayısının da 95'e çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 00:57:00 -
Katil devletin saldırısında 20 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından İsrail'in saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğu, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.

Onlarca aile Gazze'deki Beyt Hanun ve Endonezya hastanelerine akın ederek hayatlarını kaybeden yakınlarını teşhis etmeye çalıştı. Beyt Hanun Hastanesi'nde 2 çocuğunu kaybeden bir kadının hıçkırıklar içinde ağladığı görüldü.

Bakanlıktan daha önce yapılan yazılı açıklamada, 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğu, 65 kişinin yaralandığı bilgisi geçilmiş ancak bunların İsrail saldırıları sonucu olup olmadığına dair bilgi verilmemişti.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu ayrıca, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

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