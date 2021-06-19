‘Katil devlet’ diyenler kaos peşinde

Hakkı Bilir İstanbul

Türkiye’deki huzur ve kardeşlik ortamını hedef alanlar şimdi de siyasi içerikli saldırılar için harekete geçti. Ekonomik kriz denemeleri, toplumsal mühendislik çabaları ve fitne içerikli eylemlere rağmen ülkemizdeki barış havasını tersine çeviremeyenler, kanlı saldırılarla sosyal düzenimizi alt üst etmek için gayret gösteriyor. Siyasetçiler ve araştırmacı yazarlar ise benzer saldırılara karşı uyanık olmak gerektiğin söylerken, Türkiye’yi karıştırmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürecek davranışlardan uzak durmak gerektiğin kaydettiler.

Amaç ülkeyi karıştırmak

AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Mehmet Metiner, “90’lı yılların gerilime ve çatışmaya dönük ortamı yeniden kurgulanmaya çalışılıyor. Huzur ortamını hedef alanlar toplumsal barışımıza yönelik provokatif saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Türkiye’nin fay hatlarını harekete geçirmek isteyen, sokağı karıştırmak isteyenler başka tür gelişmelerin de içinde olabilir. FETÖ ve PKK başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele ederken, ABD’ye, Batı’ya karşı hakkımızı savunurken, sokağı karıştırmak isteyenler olacaktır. İktidar Türkiye’nin karanlık sürece girmesine müsaade etmeyecektir. Vatandaşlarımız da sağduyulu olmalıdır. Şiddete karşı ortak bir dil kullanmalıyız” dedi.

Şiddete karşıyız

Şiddetin her türlüsüne karşı olunmasını isteyen Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada yapılması gereken tek şey var, şiddet kimden kime gelirse gelsin hiçbir amanın arkasına sığınmadan şiddetin bizatihi kendisine karşı duyarlı bir ses yükseltmemizdir. Bu tarz hareketlerin devamı gelecek gibi duruyor. 2023’e giderken hayatın her alanında suyu bulandırmaya çalışacaklar. Cumhur ittifakının ve toplumun kahir ekseriyetini oluşturan sağduyulu vatandaşlarımızın bu oyunu bozacak bir siyaset geliştirmesi gerekiyor.”

Dikkatli olmalıyız!

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar ise, “Türkiye varlık mücadelesi verirken, toplumsal barışımızı hedef alan ve ülkemizi eski yıllara çevirmek isteyen eylemler olacaktır. İzmir’deki elim olay da bunu bir parçasıdır. Bu süreçte çok dikkatli olmalıyız. Gladyo Türkiye’yi karıştırmak istiyor. Hedef Türkiye’dir, hedef Erdoğan’ın politikalarıdır. Bu tarz provokatif eylemlere karşı uyanık ve bilinçli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Gladyo taktikleri

Terör örgütlerinin faaliyetlerini yakından takip ettiğini kaydeden Nacar, şöyle devam etti: “Gördüğüm Derin Devlet ve Neo-Haşhaşi FETÖ adlı kitabımda da belirttiğim gibi yaklaşık elli yıldır, özellikle Türkiye ve bölgemizdeki ideolojik çatışmalar ile terör örgütlerini çok yakından takip ederim. Ta 1970’lerin başından bu yana ABD ve Siyonist odakların, ülkemizdeki siyasi kadroları kendi politikaları doğrultusunda dizayn etmek için Gladyo eliyle işledikleri pek çok olay ve cinayetleri de iyi bilirim. Saldırgan, dikkat edilirse gündüz vakti ve aleni olarak eylemini gerçekleştiriyor. Eğer bu cinayet örtülü yapılsaydı, sıradan bir faili meçhul olay olarak anılacaktı. O zaman da maksat hasıl olmayacaktı. CIA ve MOSSAD’ı, buradan bir daha uyarıyorum” ifadelerin kullandı.

