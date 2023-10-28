Katil ABD'li askerlerle tatbikatlara giren PKK'lı köpek, MİT tarafından öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Derik sorumlusu PKK elemanı Muhammed Azo'nun öldürüldüğünü duyurdu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Derik sorumlusu PKK elemanı Muhammed Azo'nun öldürüldüğünü duyurdu.
Alınan bilgiye göre, geçen yıl MİT tarafından hedef alınan Muhammed Azo isimli PKK elemanı, operasyondan yaralı olarak kurtuldu.
Tedavi edilmek üzere PKK tarafından yurt dışına gönderilen Azo'nun Suriye'nin kuzeyindeki Derik'e döndüğü tespit edildi.
Azo, düzenlenen operasyonla öldürüldüğü belirtildi.
PKK elemanı Azo'nun örgüt içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaptığı ve 7 Eylül 2022'de ABD ile katıldığı ortak tatbikatlara katıldığı belirlendi. (İLKHA)
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