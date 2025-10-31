  • İSTANBUL
'Katil ABD işbirlikçi AKP' diyenlerin maskesi indi! Sözcü'de Halk TV'de ve TV5'te bu ayarı izleyemezsiniz

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman Şansölye'ye çektiği Gazze ayarının Sözcü'de Halk TV'de ve TV5'te izlenemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İsrail’in yanındayız’ diyen Almanya Başbakanı Merz'e ayar çekerek şunları söylemişti:

Alman Şansölye’ye bir konuda katılmıyorum. Bu süreç içerisinde 60 bini aşkın çocuk, kadın ve yaşlı öldürüldü.

Hamas'ın elinde bombalar yok. Nükleer silahlar yok. İsrail'in elinde bunların hepsi var. İsrail bu silahları kullanıyor. Dün akşam İsrail yine Gazze'yi bu silahlarla vurdu.

Siz Almanya olarak bunları görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz?

Erdoğan'ın Alman Şansölye'ye çektiği Gazze ayarı Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Programda dikkat çeken ifadeler kullanan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Gazze ayarının Sözcü'de Halk TV'de ve TV5'te izlenemeyeceğini söyledi.

Ali İhsan Karahasanoğlu açıklamaları şöyle:

Sözcü TV'de 'katil İsrail işbirlikçi AKP' diyen TV5'te izleyemiyorsunuz bunları.

O dandik YouTube kanallarında falan göremiyorsunuz. Bu Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu göremiyoruz biz Halk TV'de, Halk'ın TV'si diyen Halk TV'de Tayyip Erdoğan'ın Alman Şansölye'sine söylediklerini...

'Dindarız' diyorlar. 'Biz Müslümanız' diyorlar. 'Sumud filosunu organize ettik' diyorlar. Gelecek Partililer, Saadet Partiler...

Milli Gazetenizde yazamıyorsunuz. 

