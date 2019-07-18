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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:11
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,0259340,84
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,9162300,57
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,0445260,56
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,0613830,43
Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon5,5796040,42
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,6475620,40
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,6724460,32
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,6929340,32
Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu1,5661970,31
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,2547530,31
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,1019563,44
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0516203,25
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0418532,96
Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,1096482,16
Kare Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,0536752,12
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,1751691,89
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3576021,39
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0420771,25
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,2523171,24
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,5863051,24
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0266011,71
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)18,3202951,69
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,3345701,65
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0171291,26
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,8959301,14
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,0791390,91
QNB Finans Portföy Altın BYF23,3449620,34
Bizim Portföy Altın KatılımBYF234,1330370,12
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
ING Portföy Para PiyasasıFonu87,9313530,08
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0520510,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5932150,06
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0200130,06
Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu0,0552720,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:11
  1. fonlar
  2. Piyasalar

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