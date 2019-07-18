Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,025934 0,84 TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 1,916230 0,57 Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,044526 0,56 QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu 0,061383 0,43 Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon 5,579604 0,42 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,647562 0,40 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,672446 0,32 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,692934 0,32 Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu 1,566197 0,31 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,254753 0,31 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101956 3,44 İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,051620 3,25 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041853 2,96 Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,109648 2,16 Kare Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,053675 2,12 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,175169 1,89 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,357602 1,39 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,042077 1,25 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,252317 1,24 İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon 1,586305 1,24 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,026601 1,71 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 18,320295 1,69 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,334570 1,65 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,017129 1,26 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,895930 1,14 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,079139 0,91 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,344962 0,34 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 234,133037 0,12 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları ING Portföy Para PiyasasıFonu 87,931353 0,08 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,052051 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,593215 0,06 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,020013 0,06 Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu 0,055272 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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