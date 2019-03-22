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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

22 Mart 2019 Cuma 15:05
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6305080,86
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4441520,82
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,0424120,82
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1819660,68
QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu141,5541480,48
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0222400,59
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,1834970,18
Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu1,3470920,10
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,6120340,10
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,5434070,09
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0516511,68
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,1010291,61
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,0342731,08
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu63,9205770,88
Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0190960,43
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon78,8993270,42
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,6664250,28
Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon0,0266710,24
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0166070,24
İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon0,0229620,23
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0318340,44
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,0545780,41
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,9667590,39
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,0166070,38
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,0174380,37
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,9592551,00
TEB Portföy Altın Fonu0,0563680,57
Deniz Port. Altın Fonu0,0293880,46
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0334320,45
Ak Portföy Altın Fonu0,0535940,44
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,5106900,06
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0483880,06
ING Portföy Para PiyasasıFonu81,7360040,06
Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0186190,06
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0186370,06



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:05
  1. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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