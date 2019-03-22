Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,630508 0,86 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,444152 0,82 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,042412 0,82 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,181966 0,68 QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu 141,554148 0,48 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,022240 0,59 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,183497 0,18 Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu 1,347092 0,10 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,612034 0,10 Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,543407 0,09 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,051651 1,68 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101029 1,61 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,034273 1,08 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 63,920577 0,88 Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019096 0,43 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 78,899327 0,42 Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon 1,666425 0,28 Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon 0,026671 0,24 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016607 0,24 İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon 0,022962 0,23 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,031834 0,44 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,054578 0,41 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 0,966759 0,39 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,016607 0,38 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,017438 0,37 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,959255 1,00 TEB Portföy Altın Fonu 0,056368 0,57 Deniz Port. Altın Fonu 0,029388 0,46 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033432 0,45 Ak Portföy Altın Fonu 0,053594 0,44 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,510690 0,06 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,048388 0,06 ING Portföy Para PiyasasıFonu 81,736004 0,06 Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,018619 0,06 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,018637 0,06



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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