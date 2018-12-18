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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

18 Aralık 2018 Salı 14:39
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,0394180,39
Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu1,6993140,37
Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF256,2768120,37
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,0542300,36
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,1345340,35
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu1,2658070,06
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,4897460,06
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0204700,04
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,5015340,04
Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu1,3991150,02
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)58,9101710,14
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0625240,37
İş Portföy Üç. Değişken Fon1,1205030,22
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,0879520,18
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0054110,17
Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon1,0521130,16
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,9109680,23
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,9342060,18
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,8211440,17
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0195670,14
Vakıf Port. Kira Sert.(Sukuk) Katılım Fonu0,0124670,09
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,7227770,38
Bizim Portföy Altın KatılımBYF195,8042700,30
QNB Finans Portföy Altın BYF19,4181710,29
TEB Portföy Altın Fonu0,0527020,04
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0313340,04
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,4738510,10
İş Portföy Para Piyasası Fonu222,1122130,07
Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,5216860,07
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,4267930,06
Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu0,2395030,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:39
  1. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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