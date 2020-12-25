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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:22:29 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7580430,13
Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0273270,08
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0278980,06
Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu2,9104060,06
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0296920,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2945790,24
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3690060,20
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0211540,18
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0103270,17
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,2375950,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,1777291,96
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0861131,35
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1253131,26
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0572821,19
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF18,5402051,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,1303651,76
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0634481,68
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4024821,02
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,7156800,78
Ata Portföy Bir. Değ. Fon10,0465390,63
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,8183940,70
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5809710,64
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0688250,45
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4594840,37
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3418620,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,8660760,12
Deniz Port. Altın Fonu0,0554920,02
Garanti Portföy Altın Fonu0,1273270,02
Ak Portföy Altın Fonu0,1026670,02
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0436730,02
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0454640,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1807380,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0649740,04
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6983610,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0615340,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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