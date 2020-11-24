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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:02:26 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0759993,12
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF756,6384443,02
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0455302,67
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,7451042,44
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,7336492,40
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0094883,40
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0245013,07
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0840052,75
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0429732,50
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0360292,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0409203,87
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0511453,32
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1033963,26
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1132542,89
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0790022,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,1127443,12
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,3937092,55
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1106762,07
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,6249090,78
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,0708310,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0310013,47
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,0135792,57
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,2791062,51
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0289392,35
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1844091,99
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0385272,10
TEB Portföy Altın Fonu0,1094822,05
Garanti Portföy Altın Fonu0,1287472,04
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0653542,04
Ak Portföy Altın Fonu0,1037462,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1652330,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0309940,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8880300,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0607770,04
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6902140,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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