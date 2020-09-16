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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:15:49 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583953 0,52
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,824021 0,50
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231978 0,40
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,036131 0,32
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044270 0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008571 2,07
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032850 1,24
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,457904 0,67
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022753 0,62
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,990295 0,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074765 2,06
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 118,594175 1,21
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,952891 1,17
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035666 1,04
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,654105 1,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,787376 2,50
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,756493 0,74
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,101236 0,68
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,129358 0,59
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,391586 0,59
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,781931 1,47
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,985175 1,08
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,923597 1,00
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,213250 0,95
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,817928 0,89
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,039334 1,08
Garanti Portföy Altın Fonu 0,130507 0,95
Deniz Port. Altın Fonu 0,057123 0,95
Ak Portföy Altın Fonu 0,105287 0,94
TEB Portföy Altın Fonu 0,111478 0,94
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022582 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,006056 0,03
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 69,422590 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,130108 0,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,675258 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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