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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:05:41 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 819,437889 1,45
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575127 0,60
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229026 0,48
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,808298 0,45
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,080043 0,39
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,653957 1,15
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048913 1,11
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,768604 0,63
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,878448 0,59
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,212546 0,57
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,294828 1,73
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,794024 1,60
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,023405 1,54
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,298191 1,52
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,597812 1,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,089752 1,58
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,335848 1,14
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009728 0,98
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,111350 0,96
HSBC Portföy Değ. Fon 120,990769 0,93
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,159633 2,06
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,359115 2,01
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,070328 2,00
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 2,022706 1,95
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,104431 1,92
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 45,332229 3,16
Fiba Portföy Altın Fonu 0,044112 2,09
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,074595 2,09
Garanti Portföy Altın Fonu 0,146758 2,07
Ak Portföy Altın Fonu 0,118271 2,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,025061 0,11
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060435 0,11
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,875898 0,11
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,619561 0,11
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,159025 0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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