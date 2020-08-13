  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:10:11 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,678762 1,27
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,150895 1,04
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,053978 1,04
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,079674 0,97
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,324386 0,94
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009316 2,79
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,031505 2,21
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,077445 0,94
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039424 0,90
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,353509 0,90
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,069822 3,23
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 114,796846 2,61
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034342 2,02
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,100621 2,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,090135 1,96
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,096640 1,00
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,658910 0,95
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,096611 0,82
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,289546 0,51
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021002 0,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026664 0,61
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,999281 0,61
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,665612 0,53
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,799241 0,51
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,245834 0,30
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,346338 0,31
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,575187 0,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 123,287725 0,03
Deniz Port. Para Piyasası Fonu 1,006080 0,03
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,276840 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022583 0,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,669600 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sınırına asker yığdılar
Dünya

Türkiye sınırına asker yığdılar

Yıllardır Irak’ı kevgire çeviren PKK’ya yönelik Türkiye’nin düzenlediği başarılı hava operasyonlarının ardından Irak Sınır Muhafız Güçleri, ..
Yunanlar
Dünya

Yunanlar "Türkler gelmiyor" diye isyan etti

Yunan işletmeciler, koronavirüs salgınını nedeniyle Türk turistlerin gelmemesinden yakındı. Türk müşterilerinin iyi para bıraktığını belirte..
Milyonları ilgilendiren karar! Artık ücret ödenmeyecek
Gündem

Milyonları ilgilendiren karar! Artık ücret ödenmeyecek

Yeni yargı paketi ile birlikte hayata geçirilen 10 bin 390 lira üzeri uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuruda bulunmak zorunlu hale getirildi...
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı