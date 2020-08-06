Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,040974
|1,02
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,831835
|1,00
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,079011
|1,00
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|674,527751
|1,00
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,352876
|0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022064
|4,11
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041059
|2,96
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008850
|2,55
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,544211
|1,67
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,187054
|1,65
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|79,603474
|4,90
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,043531
|2,57
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,032964
|2,15
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020447
|2,00
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,128087
|1,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030793
|3,05
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,569790
|1,56
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009005
|1,28
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,704372
|1,20
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,243078
|1,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,888338
|3,91
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060937
|3,74
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,176636
|3,74
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,762405
|3,67
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,709790
|0,76
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,703627
|7,77
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,024186
|3,93
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050116
|3,92
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,261463
|3,90
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038248
|3,86
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,020429
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058773
|0,02
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022548
|0,02
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,668576
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,829120
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)