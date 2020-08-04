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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:35:36 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0634550,49
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF669,2238810,16
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0264480,14
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,6692720,13
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,3461050,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,1311290,41
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,8960220,26
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,6587200,14
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,4439740,06
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,0687050,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu109,5279802,80
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0658272,37
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,3951951,16
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)4,4026051,05
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0837660,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0335180,65
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0301550,54
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1116220,51
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,2309620,29
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0656830,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0048870,35
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,2705470,19
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0193430,13
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6042340,13
Global Md Portföy Katılım Fonu1,0568590,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu3,7116230,10
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF43,7845980,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8283810,10
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0587470,10
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu98,6967630,10
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0225390,10
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,3642670,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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