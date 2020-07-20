Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,591366
|0,41
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234897
|0,29
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,076114
|0,26
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,698310
|0,23
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,839859
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,880460
|0,23
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,042417
|0,21
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,874237
|0,20
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,037991
|0,19
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,642242
|0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,097421
|2,04
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|14,043119
|1,11
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,303944
|0,93
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,213585
|0,84
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,576515
|0,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,404931
|1,70
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,513403
|0,63
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008681
|0,50
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,510978
|0,35
|HSBC Portföy Değ. Fon
|114,035952
|0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,901992
|1,05
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,684766
|0,88
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,264417
|0,56
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028235
|0,09
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,080762
|0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,396764
|0,31
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,858672
|0,16
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|27,756917
|0,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058560
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022470
|0,06
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,021487
|0,06
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,123931
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,339366
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)