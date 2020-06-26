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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:58:42 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,599956 0,12
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238237 0,09
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025566 0,07
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030677 0,07
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,852676 0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007985 2,42
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070798 0,31
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035777 0,18
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,837781 0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,077973 1,26
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 100,042937 0,82
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,058501 0,75
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088248 0,57
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020518 0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,381276 0,16
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,488334 0,15
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,158867 0,12
Aura Portföy Değ. Fon 0,720585 0,12
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,167108 0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,053175 0,14
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,549775 0,11
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028305 0,05
KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu 1,001511 0,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018278 0,02
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,022000 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058273 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,118507 0,02
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028644 0,02
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,296526 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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