Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,599956
|0,12
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238237
|0,09
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025566
|0,07
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030677
|0,07
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,852676
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007985
|2,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070798
|0,31
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035777
|0,18
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,837781
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,077973
|1,26
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|100,042937
|0,82
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,058501
|0,75
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,088248
|0,57
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020518
|0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,381276
|0,16
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,488334
|0,15
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,158867
|0,12
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,720585
|0,12
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,167108
|0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,053175
|0,14
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,549775
|0,11
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028305
|0,05
|KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu
|1,001511
|0,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018278
|0,02
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,022000
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058273
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,118507
|0,02
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028644
|0,02
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,296526
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)