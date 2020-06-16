Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062021
|0,34
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|657,432006
|0,20
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,592862
|0,19
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236298
|0,17
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,775477
|0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007683
|2,14
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035597
|0,39
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070194
|0,10
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,422422
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|97,503018
|1,19
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,077183
|0,92
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,056347
|0,84
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,916808
|0,80
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040396
|0,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,218351
|0,27
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,065932
|0,09
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,390333
|0,09
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|1,881804
|0,05
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,020546
|0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,509701
|0,79
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,039777
|0,21
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,202058
|0,04
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,850756
|0,04
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,567670
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,597741
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028590
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058150
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,005696
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,116160
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)