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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:40:55 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062021 0,34
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,432006 0,20
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,592862 0,19
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236298 0,17
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,775477 0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007683 2,14
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035597 0,39
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070194 0,10
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,422422 0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 97,503018 1,19
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,077183 0,92
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,056347 0,84
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,916808 0,80
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040396 0,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,218351 0,27
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,065932 0,09
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,390333 0,09
Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,881804 0,05
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,020546 0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,509701 0,79
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,039777 0,21
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,202058 0,04
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,850756 0,04
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,567670 0,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,597741 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028590 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058150 0,02
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,005696 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,116160 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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