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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:04:26 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 690,689205 1,49
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,481551 1,47
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034935 1,37
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059587 1,15
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051898 1,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018213 1,75
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035701 0,87
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070689 0,75
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029288 0,68
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035565 0,62
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,421861 1,81
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053876 1,64
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039010 1,27
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089562 1,24
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,506764 1,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,190196 1,13
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,088799 0,94
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,232253 0,84
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090501 0,50
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022866 0,49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052444 1,32
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,624360 1,24
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,532346 1,23
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,903010 0,97
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,692380 0,96
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,556618 1,60
İş Portföy Altın Fonu 0,042998 1,34
Deniz Port. Altın Fonu 0,048049 1,34
TEB Portföy Altın Fonu 0,094027 1,33
Ak Portföy Altın Fonu 0,088494 1,33
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,105946 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,956000 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,795099 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057639 0,02
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,201455 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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