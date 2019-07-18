Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları18 Temmuz 2019 Perşembe 14:12
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|548,499274
|-0,38
|Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu
|2,390126
|-0,30
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036700
|-0,26
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,059356
|-0,13
|Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon
|0,051996
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014708
|-2,77
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,022035
|-0,75
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,385316
|-0,52
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023837
|-0,41
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,030228
|-0,32
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063348
|-0,90
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,040866
|-0,79
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,036705
|-0,75
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,073437
|-0,72
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|69,574173
|-0,56
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,058550
|-0,02
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,057080
|0,00
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,035218
|-0,91
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|1,112066
|-0,88
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|1,062075
|-0,72
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,021992
|-0,09
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|2,293581
|-0,08
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,062564
|-0,89
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,025741
|-0,89
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021904
|-0,88
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032499
|-0,88
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037070
|-0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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