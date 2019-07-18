0553 313 94 23

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:12
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF548,499274-0,38
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,390126-0,30
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036700-0,26
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,059356-0,13
Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon0,051996-0,01
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,014708-2,77
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,022035-0,75
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,385316-0,52
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023837-0,41
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,030228-0,32
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,063348-0,90
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,040866-0,79
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,036705-0,75
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,073437-0,72
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu69,574173-0,56
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,058550-0,02
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,0570800,00
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,035218-0,91
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,112066-0,88
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu1,062075-0,72
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,021992-0,09
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,293581-0,08
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,062564-0,89
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,025741-0,89
Fiba Portföy Altın Fonu0,021904-0,88
Deniz Port. Altın Fonu0,032499-0,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,037070-0,88

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:12
  1. fonlar
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samet Dağlı Sarıyer’de
    1. Samet Dağlı Sarıyer’de
    2. Maganda kurşunu düğünü kana buladı
    3. Muğla Büyükşehir’den haşere ile..
    4. Avrupa Parlamentosu'ndan skandal..
    5. AP'den Venezuela'ya yaptırım kararı!
    6. Büyükşehir’den imza kampanyasına destek
    7. ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla..
    8. Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı..
    9. Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın..
    10. Roberto Soldado: "Granada büyük bir..
    11. Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var”..
    12. AYM'den hükümlüler için önemli karar
    13. İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunu..
    14. Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor
    15. OGM Ormanspor'da transfer
    16. Fındık üreticisi hasat için gün sayıyor
    17. Atatürk Üniversitesi yeni bir birim..
    18. PAÜ Çocuk Korosu uluslar arası..
    19. Konut edindirme yardımı ödemeleri..
    20. Röntgen teknisyeni davayı kazandı
    21. Bodrum Gündoğan’a biyolojik atık su..
    22. Başkale'de 284 kaçak göçmen yakalandı
    23. Tarzıyla farkını gösterdi
    24. "Uyum Buluşmaları"nın ikincisi..
    25. Gece denize giren pansiyoncu kadının..
    26. İzmir’de 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı
    27. Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı..
    28. Elektrikli bisikletin çarptığı genç..
    29. E devlet bedelli askerlik başvurusu..
    30. Demokrasi şehitlerimizin yarısı..
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’