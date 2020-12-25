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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:22:29 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF726,017319-0,70
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,594016-0,60
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236623-0,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,836675-0,24
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,257858-0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,818149-0,43
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044637-0,25
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025372-0,23
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,619825-0,10
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,083668-0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,042679-0,50
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,992294-0,48
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,114668-0,24
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,550555-0,23
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)109,417428-0,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022622-0,16
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,077816-0,15
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,615781-0,14
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,111617-0,12
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,022049-0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,330255-0,21
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028853-0,16
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,248780-0,15
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,999147-0,13
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,031358-0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,647625-0,56
QNB Finans Portföy Altın BYF40,438991-0,49
Gedik Portföy Altın Fon0,972833-0,16
HSBC Portföy Altın Fonu3,819031-0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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