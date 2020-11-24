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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:03:22 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,848315-0,36
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,605127-0,35
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,239067-0,33
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,026935-0,27
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,030775-0,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,987948-0,87
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5143050,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,967851-4,09
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,101629-3,61
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051486-3,46
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF42,009035-2,11
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,369231-2,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,038830-1,84
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,366790-1,14
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,997791-0,91
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,518010-0,83
HSBC Portföy Değ. Fon126,242987-0,70
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,014766-0,12
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,592781-0,04
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,607216-0,03
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,308891-0,02
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019026-0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,013556-0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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