Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|716,350639
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,810036
|-0,67
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|81,229612
|-0,35
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,174261
|-0,33
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,810603
|-0,14
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039451
|-0,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,201051
|-0,15
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,410978
|-0,07
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,719610
|-0,07
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,020443
|-0,05
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,319984
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,017519
|0,00
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,864110
|-0,45
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,489749
|-0,40
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,448598
|-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)