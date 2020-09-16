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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:15:40 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 716,350639 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,810036 -0,67
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 81,229612 -0,35
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,174261 -0,33
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,810603 -0,14
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039451 -0,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,201051 -0,15
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,410978 -0,07
Aura Portföy Değ. Fon 0,719610 -0,07
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020443 -0,05
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,319984 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,017519 0,00
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,864110 -0,45
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,489749 -0,40
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,448598 -0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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