Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026580
|-0,59
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,040265
|-0,48
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068231
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,229016
|-0,14
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,048146
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009304
|-2,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,037414
|-0,59
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,592241
|-0,52
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,053988
|-0,38
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,412985
|-0,37
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,040564
|-0,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,605072
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)