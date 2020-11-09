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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:06:31 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026580 -0,59
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,040265 -0,48
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068231 -0,38
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,229016 -0,14
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,048146 -0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009304 -2,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037414 -0,59
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,592241 -0,52
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,053988 -0,38
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,412985 -0,37
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040564 -0,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,605072 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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