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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:11:51 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025653 -0,09
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,634650 -0,06
Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043805 -0,04
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023638 -0,03
Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043360 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,670977 -0,44
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,042315 -0,27
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022587 -0,17
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,585544 -0,09
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,455996 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,896195 -1,89
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 79,864552 -0,86
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,379768 -0,78
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,190428 -0,70
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 71,911443 -0,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,502937 -0,45
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,160332 -0,32
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,127875 -0,32
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111638 -0,26
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030514 -0,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,857581 -2,80
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,166693 -2,56
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,758796 -2,56
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060067 -2,41
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019241 -0,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,411912 -4,72
İş Portföy Altın Fonu 0,049396 -2,92
Deniz Port. Altın Fonu 0,055002 -2,84
Ak Portföy Altın Fonu 0,101462 -2,83
TEB Portföy Altın Fonu 0,107473 -2,82

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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