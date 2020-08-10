  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:14:45 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 690,554671 -1,31
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,562691 -0,88
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225523 -0,81
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025780 -0,80
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049015 -0,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,948210 -5,18
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,033583 -0,53
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,069079 -0,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,027625 -0,77
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 39,655947 -0,07
İş Portföy Tema Değ. Fon 0,026757 -0,05
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,638325 -0,04
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,020264 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,805213 -2,08
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,305527 -1,91
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,295704 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış
Gündem

Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiye yapılan saldırılardan nemalanarak çözüm için tek yolun AK Parti hükümetinin değişmesi oldu..
K-Pop, üst aklın projesi
Gündem

K-Pop, üst aklın projesi

Kore dizileri, K-Pop ve BTS çılgınlığının dikkatlice tezgâhlanmış bir fesat olduğuna işaret eden eğitimci yazar Sinan Dolayman, “Klipleri il..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı