  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:36:25 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,055081 -2,77
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,184455 -2,37
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,350763 -1,78
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,346893 -1,69
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,328015 -1,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008525 -0,64
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,876839 -0,60
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,047667 -0,45
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,509138 -0,36
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,998816 -0,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063615 -1,65
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031891 -1,51
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049424 -1,48
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,070111 -1,24
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080104 -1,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,495679 -1,15
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,009049 -1,14
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,506974 -0,96
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,526857 -0,90
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,722732 -0,65
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,710521 -0,46
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,874845 -0,27
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025436 -0,25
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,697493 -0,07
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,974286 -0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 34,125643 -2,84
QNB Finans Portföy Altın BYF 38,801509 -0,04
TEB Portföy Altın Fonu 0,104367 -0,02
Ak Portföy Altın Fonu 0,098310 -0,02
Deniz Port. Altın Fonu 0,053370 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı