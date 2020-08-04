Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,055081
|-2,77
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,184455
|-2,37
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,350763
|-1,78
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,346893
|-1,69
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,328015
|-1,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008525
|-0,64
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,876839
|-0,60
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,047667
|-0,45
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,509138
|-0,36
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,998816
|-0,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063615
|-1,65
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,031891
|-1,51
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,049424
|-1,48
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,070111
|-1,24
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080104
|-1,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,495679
|-1,15
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,009049
|-1,14
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,506974
|-0,96
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,526857
|-0,90
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,722732
|-0,65
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,710521
|-0,46
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,874845
|-0,27
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025436
|-0,25
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,697493
|-0,07
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,974286
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|34,125643
|-2,84
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,801509
|-0,04
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,104367
|-0,02
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,098310
|-0,02
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,053370
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)