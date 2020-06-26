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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:59:43 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038912 -0,89
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,652642 -0,72
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056262 -0,57
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032571 -0,50
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061847 -0,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019243 -1,58
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035174 -0,63
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,825501 -0,25
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,002672 -0,16
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,908543 -0,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040782 -2,08
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090098 -1,74
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,930950 -1,15
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,183187 -0,60
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032789 -0,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,369357 -1,90
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,229578 -1,01
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008272 -0,66
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050158 -0,57
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,180133 -0,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,610049 -0,56
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,008878 -0,56
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052051 -0,50
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,518581 -0,48
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,135993 -0,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,488327 -0,74
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,773965 -0,73
HSBC Portföy Altın Fonu 3,296911 -0,59
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032589 -0,58
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055133 -0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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