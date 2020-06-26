Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038912
|-0,89
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,652642
|-0,72
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056262
|-0,57
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032571
|-0,50
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,061847
|-0,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019243
|-1,58
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035174
|-0,63
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,825501
|-0,25
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,002672
|-0,16
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,908543
|-0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040782
|-2,08
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,090098
|-1,74
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,930950
|-1,15
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,183187
|-0,60
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032789
|-0,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,369357
|-1,90
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,229578
|-1,01
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008272
|-0,66
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050158
|-0,57
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,180133
|-0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,610049
|-0,56
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,008878
|-0,56
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052051
|-0,50
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,518581
|-0,48
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,135993
|-0,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,488327
|-0,74
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|38,773965
|-0,73
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,296911
|-0,59
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032589
|-0,58
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055133
|-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)